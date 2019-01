Vor der entscheidenden Sitzung der Kommission zum Kohlausstieg machen sich Klimaschützer und Entschädigungsprofiteure stark. Wenn sie sich einigen, dürfte das zu Lasten eines Dritten gehen: des Steuerzahlers.

Ob bei Koalitionsverhandlung oder in einer Kommission der Bundesregierung, es ist eine beliebte Taktik im politischen Betrieb: einen internen Verhandlungsstand oder einen noch nicht endgültig beschlossenen Entwurf an die Presse zu lancieren, um eine grundlegende Infragestellung vor den Augen der Öffentlichkeit zu erschweren. So geschehen mit einem Entwurf für den Abschlussbericht der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", kurz auch Kohlekommission genannt.

Den Bericht sollen die 28 Mitglieder, darunter Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, die Ex-Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und Stanislaw Tillich, mehrere Wissenschaftler, Gewerkschafter, Wirtschafts- und Umweltverbandsvertreter, plangemäß am Freitag mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen und spätestens am 1. Februar präsentieren. Er soll dann als Grundlage politischer Entscheidungen dienen.

Nach dem nun bekannt gewordenen Entwurf sollen die vom Kohleausstieg unmittelbar Betroffenen - Energieversorger, Energieverbraucher und die betroffenen Regionen - umfassend für die unangenehmen ökonomischen Folgen entschädigt werden: "Es ist ein Ausgleich zu schaffen, der Unternehmen und private Haushalte vom Strompreisanstieg entlastet, der durch die politisch beschleunigte Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung entsteht", heißt es in dem 133-seitigen Papier. "Die Kommission empfiehlt, zur Umsetzung eine einvernehmliche Vereinbarung auf vertraglicher Grundlage mit den Betreibern im Hinblick auf die Stilllegungen zu erzielen." Die Summen dafür sollen mit dem Alter der Kraftwerke sinken. Entschädigungen soll es dem Entwurf zufolge nicht nur für die erste Phase des Ausstiegs bis 2022 geben: "Die Kommission geht davon aus, dass in den Verhandlungen mit ...

