Goldbach Group AG: Kraftloserklärung aller sich im Publikum befindenden Namenaktien und Deko-tierung von der SIX Swiss Exchange EQS Group-Ad-hoc: Goldbach Group AG / Schlagwort(e): Delisting Goldbach Group AG: Kraftloserklärung aller sich im Publikum befindenden Namenaktien und Deko-tierung von der SIX Swiss Exchange 25.01.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kraftloserklärung aller sich im Publikum befindenden Namenaktien und Dekotierung von der SIX Swiss Exchange Küsnacht, 25. Januar 2019 Mit Urteil vom 15. Januar 2019 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien der Goldbach Group AG mit einem Nennwert von je CHF 1.25 (Goldbach-Aktien) gemäss Art. 137 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) für kraftlos erklärt. Das Urteil ist am 23. Januar 2019 in Rechtskraft erwachsen. Als Gegenleistung erhalten die vormaligen Eigentümer der für kraftlos erklärten Goldbach-Aktien eine Barabfindung in Höhe von CHF 35.50 je Goldbach-Aktie. Dies entspricht dem Angebotspreis im vorausgegangenen Übernahmeangebot der Tamedia AG. Mit Entscheid vom 10. Oktober 2018 hat die SIX Exchange Regulation die Dekotierung der Goldbach-Aktien von der SIX Swiss Exchange genehmigt. Mit Entscheid der SIX Exchange Regulation vom 24. Januar 2019 ist die Dekotierung auf den 4. Februar 2019 festgesetzt worden. Der letzte Handelstag der Goldbach-Aktien an der SIX Swiss Exchange wird der 1. Februar 2019 sein. Investor Relations Goldbach Group AG Lukas Leuenberger CFO T +41 44 914 91 00 [IMAGE] Lukas.Leuenberger@Goldbach.com www.Goldbach.com Corporate Communication Goldbach Group AG Jürg Bachmann Mediensprecher / Public Affairs M +41 79 600 32 62 [IMAGE] Juerg.Bachmann@Goldbach.com www.Goldbach.com Das Unternehmensprofil der Goldbach Group AG Unsere Unternehmen vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Online, Mobile, Digital out of Home (DOOH) und Performance Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten unseren Kunden und Partnern vereinfachte Informations-, Beratungs- und Buchungsprozesse an für eine reichweitenstarke, automatisierte, orts- und kontextbezogene Werbeausspielung. Um den Endkonsumenten zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Kontext zu erreichen, verfolgen wir einen konsequenten Multi-Channel-Ansatz und setzen datengestützte Technologien ein. Die Goldbach Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN). Sie hat ihren Sitz in Küsnacht, Zürich (Schweiz) und ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig. Die Goldbach Group AG gehört seit August 2018 zur Schweizer Mediengruppe Tamedia. Weitere Infos: https://goldbach.com/ch/de/investor-relations/ad-hoc-meldungen Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IBKDQTELAP Dokumenttitel: Dekotierung_de Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldbach Group AG Seestrasse 39 8700 Küsnacht-Zürich Schweiz Telefon: +41 44 914 91 00 Fax: +41 44 914 93 60 E-Mail: info@goldbachgroup.com Internet: www.goldbachgroup.com ISIN: CH0004870942 Valorennummer: 487094 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 769461 25.01.2019 CET/CEST ISIN CH0004870942 AXC0034 2019-01-25/07:01