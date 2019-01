MEIER TOBLER MIT VERSCHIEBUNG IM AKTIONARIAT UND NEUEM LEITER VERKAUF UND MARKETING EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges MEIER TOBLER MIT VERSCHIEBUNG IM AKTIONARIAT UND NEUEM LEITER VERKAUF UND MARKETING 25.01.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nebikon, 25. Januar 2019 MEIER TOBLER MIT VERSCHIEBUNG IM AKTIONARIAT UND NEUEM LEITER VERKAUF UND MARKETING Silvan Silvan G.-R. Meier kaufte von Ferguson 1.2 Mio. Aktien, G.-R. Meier was zehn Prozent des Aktienkapitals von Meier Tobler kaufte 1.2 entspricht. Neu hält Silvan G.-R. Meier 43.6 Prozent der Mio. Aktien Aktien (direkt oder via Meier Capital). Die Beteiligung von von Ferguson entspricht neu 29.2 Prozent. Der Free Float Ferguson bleibt unverändert bei 27.2 Prozent. Der Der Aktionärsbindungsvertrag zwischen Ferguson und Silvan Aktionärs- G.-R. Meier bzw. Meier Capital wurde vollständig bindungsver- aufgelöst. Verwaltungsrat Simon Oakland wird sich an der trag Generalversammlung vom 27. März 2019 nicht mehr zur Wahl zwischen stellen. Unabhängig davon wird sich auch Alfred Gaffal den beiden nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen. Der Grossak- Vorschlag von neuen Mitgliedern wird zusammen mit dem tionären Jahresabschluss am 21. Februar 2019 veröffentlicht. wurde Meier Tobler dankt Alfred Gaffal und Simon Oakland aufgelöst bereits heute für die wertvolle Unterstützung. Patrik Simon Forster übernimmt per 1. März 2019 die Leitung des Oakland und Bereichs Verkauf und Marketing und wird Mitglied der Alfred Geschäftsleitung von Meier Tobler. Seit August 2018 Gaffal wurde dieser Bereich interimistisch von CEO Martin stellen Kaufmann geführt. Patrik Forster war zuletzt COO und sich nicht Mitglied der Gruppenleitung eines führenden Schweizer zur Baustoffhandels-Konzerns. Er war unter anderem Wiederwahl verantwortlich für Verkauf und Marketing und wirkte in in den dieser Funktion massgeblich in Digitalisierungs-, ERPund Verwaltungs- Logistik-Projekten mit. Patrik Forster bringt umfassende rat Patrik Branchenund Fachkenntnisse mit. Forster wird neuer Leiter Verkauf und Marketing Weitere Auskünfte Meier Termine 21. Februar 2019 Tobler, Corporate Veröffentlichung des Jahresabschlusses Communications +41 44 806 49 2018 und der Traktanden für die 00, group@meiertobler.ch Generalversammlung 27. März 2019 [1]meiertobler.ch/investoren Generalversammlung 1. http://www.meiertobler.ch/in vestoren Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf [1]meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. 1. http://www.meiertobler.ch/investoren Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 769231 25.01.2019 CET/CEST ISIN CH0208062627 AXC0035 2019-01-25/07:01