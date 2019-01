Conzzeta: Verkauf des Segments Glasbearbeitung EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Verkauf Conzzeta: Verkauf des Segments Glasbearbeitung 25.01.2019 / 07:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Straffung des Geschäftsportfolios Conzzeta veräussert das Segment Glasbearbeitung Zürich, 25. Januar 2019 - Conzzeta meldet die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung zur Veräusserung des Segments Glasbearbeitung an die finnische Glaston Corporation mit Sitz in Helsinki für EUR 68 Millionen (CHF 78 Millionen) Enterprise Value. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des ersten Quartals erwartet, vorbehältlich regulatorischer Bewilligungen. Glaston verfügt über eine verbindlich zugesagte Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung unter den üblichen Bedingungen bzw. mit Unterstützung einer ausserordentlichen Generalversammlung. Glaston bietet Technologien und Dienstleistungen zur Glasverarbeitung für die Architektur-, Solar-, Haushaltsgeräte- sowie Automobilindustrie und erwirtschaftete 2017 einen Nettoumsatz von EUR 110 Millionen. Das Unternehmen positioniert sich mit umfassenden Kundenlösungen und neusten Technologien. Das Segment Glasbearbeitung von Conzzeta (Bystronic glass) ist stark komplementär mit den Aktivitäten von Glaston. Mit innovativen Lösungen für die Bearbeitung von Architektur- und Fahrzeugglas erwirtschaftete Bystronic glass 2017 einen Nettoumsatz von EUR 107 Millionen (CHF 119 Millionen). Gemeinsam werden die beiden Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Glasmaschinengeschäft mit verstärkt integrierten Lösungen in der Wertschöpfungskette. Das umfassende Produktangebot reicht vom Härten über das Laminieren bis hin zur Isolierglasherstellung und dem Glashandling mit den dazugehörenden Servicedienstleistungen. Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Die Transaktion ist das Ergebnis einer überzeugenden industriellen Logik: Nur zunehmend integrierte und digitale Lösungen ermöglichen eine nachhaltige Steigerung der Kundenproduktivität über die verschiedenen Prozessschritte hinweg. Die Mitarbeitenden erhalten die Möglichkeit, neue Massstäbe zu setzen, indem sie eine zukunftsweisende Plattform für die globale glasverarbeitende Industrie schaffen. Bei Conzzeta konzentrieren wir uns nun auf die drei verbleibenden Segmente: Blechbearbeitung, Chemische Spezialitäten und Outdoor.» Arto Metsänen, Präsident und CEO von Glaston, kommentiert: «Ich freue mich sehr, das hochprofessionelle Team von Bystronic glass bei Glaston begrüssen zu dürfen. Wir verfolgen das Unternehmen seit Jahren und sind sehr beeindruckt von der Qualität seiner Produkte und über die Fortschritte in Bezug auf die operative und die finanzielle Leistung. Gemeinsam werden wir zu einem führenden Anbieter in der Glasbearbeitung. Mit unseren kombinierten Fähigkeiten und Kompetenzen sind wir in der Lage, Maschinen, Dienstleistungen und Lösungen aus einer Hand anzubieten, die den Betrieb unserer Kunden optimieren und produktiven Mehrwert schaffen.» Burghard Schneider, CEO von Bystronic glass, ergänzt: «Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden, die in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen erzielt haben. Die Transaktion wird ein neues Kapitel zum Nutzen aller Beteiligter eröffnen. Mit einem umfassenderen Systemdenken und verstärkten F&E-Kapazitäten werden wir gemeinsam mit unseren neuen Kollegen von Glaston die Branchentrends zu energieeffizienten Lösungen und digitaler Integration prägen. Gemeinsam können wir unsere breite, globale Kundenbasis noch besser bedienen und die Flachglasbearbeitung in Bezug auf Produktivität, Qualität und Kosten optimal gestalten.» Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Tel. +41 44 468 24 49, media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzen sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen, Outdoor und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: CON). Über Glaston Glaston ist ein Vorreiter bei Technologien und Dienstleistungen für die Glasverarbeitung, die weltweit auf die anspruchsvollsten Anforderungen in den Bereichen Architektur, Solar, Haushaltsgeräte und Automobil abgestimmt sind. Dabei werden Technologien benutzt, die Intelligenz und Nachhaltigkeit in Glas integrieren. Glaston ist bestrebt, seinen Kunden sowohl das beste Know-how als auch die neuesten Technologien in der Glasverarbeitung anzubieten. Die Aktien von Glaston (GLA1V) sind an der NASDAQ Helsinki Ltd. notiert. Weitere Informationen finden sich unter www.glaston.net Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JNHFNDVEJT Dokumenttitel: Verkauf Segment Glasbearbeitung Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 769347 25.01.2019 CET/CEST ISIN CH0244017502 AXC0036 2019-01-25/07:05