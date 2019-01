Moneycab: Herr Müller, wieso müssen die Preise für Generika in der Schweiz in vielen Fällen doppelt so hoch sein wie die Preise in vergleichbaren Länder Europas wie Deutschland, Dänemark oder Österreich?

Axel Müller: Zugegeben, Generika - wie so ziemlich alles andere auch - sind in der Schweiz teurer als im europäischen Ausland. Diese so genannten Auslandpreisvergleiche bei Generika sind jedoch falsch und unsinnig. Während bei patentfreien Originalpräparaten korrekt gleiches mit gleichem verglichen werde, enthält der Generika-Vergleich eine unzulässige Vereinfachung. Statt identischer Arzneimittel werden hier unterschiedliche Produkte nur aufgrund der Wirkstoffmenge verglichen. Aber ein Arzneimittel ist mehr als ein Wirkstoff.

Ebenso wichtig für den Behandlungserfolg sind die patientengerechte Darreichungsform, verwechslungssichere Verpackungen, ein vollständiges Angebot aller Dosierungen und Packungsgrössen sowie weiterführende Serviceleistungen zur Emanzipation der Patienten und damit auch für die Sicherung der Therapietreue. Zudem sind Generika in der Schweiz teurer aufgrund des aufwändigen Zulassungsverfahrens durch swissmedic. Ausserdem kommen bei vertriebenen Generika die hohen Schweizer Löhne - vom Hersteller über den Grossisten bis hin zum Apotheker - zum Tragen. Dennoch - die Generika-Preise sinken in der Schweiz seit Jahren kontinuierlich, weil wir bereits ein effektives System haben, was die Preise jährlich nach unten reguliert.

Der Schweizer Arzneimittelmarkt weist eine der tiefsten Generikadurchdringungen in Europa auf, zumindest teilweise ist dies auch den hohen Generikapreisen geschuldet. Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen, wenn nicht durch attraktivere Preise?

Es ist korrekt: Mit gut 34 Millionen jährlich verkauften Packungen machen Generika lediglich 21 Prozent aller verkauften erstattungsfähigen Medikamente in der Schweiz aus. Im europäischen Umfeld rangiert die Schweiz damit klar unter den Schlusslichtern. Ein Vergleich: Das Nachbarland Deutschland ist mit rund 80 Prozent Generikum-Einsatz der klare Spitzenreiter.

Das hat verschiedene Gründe. Denn in der Schweiz gibt es schlichtweg nicht die gleiche Anzahl Generika-Präparate wie in Deutschland. Hierzulande haben wir fast 200 Wirkstoffe in Form eines Generikums weniger. Der Schweizer Markt ist für Nischenprodukte zu klein. Wir können also nicht für alle Wirkstoffe ein Generikum entwickeln, weil es sich ökonomisch nicht lohnt.

Der Gesetzgeber behindert zudem mit diversen Auflagen die Förderung von Generika: Ist ein Medikament in der EU zugelassen, wird es nicht automatisch in der Schweiz anerkannt. Mit der Revision des neuen Heilmittelgesetzes, welches ab Januar 2019 in Kraft getreten ist, wird die Zulassung eines solchen Generikum-Antrages vereinfacht.

Ein weiterer Punkt sind die Packungsgrössen. Ein Generikum muss alle Packungsgrössen anbieten wie das Original, damit es überhaupt zugelassen wird. Somit müssen auch Packungen hergestellt werden, die sich nicht rechnen. Des weiteren muss für jeden Landesteil eine eigene Spezialpackung gemacht werden, was die Einführung von Generika verkompliziert. Kurzum, wir müssen die Zahl der Einheiten drastisch steigern. Wir sehen den Hebel in der Änderung des Anreizsystems. Im Moment werden Ärzte und Apotheker ökonomisch bestraft, wenn sie Generika verschreiben, beziehungsweise abgeben. Hier muss der Gesetzgeber endlich faire Rahmenbedingungen schaffen.

Der Bundesrat will mit einem Referenzpreis die Kosten für Generika senken und so diese attraktiver machen. Das müsste ja in Ihrem Sinne sein. Weshalb bekämpfen Sie den Vorschlag des Bundesrates und der Expertengruppe?

Nicht nur wir bei Intergenerika opponieren gegen diese Vorschläge, vielmehr lehnt eine breite Allianz aus den führenden Akteuren des Gesundheitssystems - darunter die Apotheker, Ärzteschaft und die Konsumentenschutzorganisation - beide vom BAG in die Vernehmlassung gegebenen Modelle kategorisch ab. Die Modelle schränken nämlich die Wahlfreiheit der Ärzte, Patienten und Leistungserbringer erheblich ein. Zudem führen sie nur zu marginalen Prämiensenkungen, die vom Versicherten kaum wahrgenommen werden.

Patienten wären zweifellos die grossen Verlierer in diesem System mit durch und durch unsozialen Folgen. Sie müssten erhebliche Einbussen hinnehmen und ihre Wahlfreiheit würde empfindlich eingeschränkt werden. Je nach Wahl des Arzneimittels wären Zuzahlungen für die Patienten in der Apotheke fällig, da die Versicherer nur noch bestimmte Arzneimittel vergüten müssten. Langzeitpatienten würden mit häufigen Medikamentenwechseln konfrontiert werden, wenn die Wirkstoffpreise in kurzen Abständen überprüft und angepasst werden und die Versicherer nur das günstigste Arzneimittel vergüten. Dass solche häufigen Medikamentenwechsel insbesondere bei Dauertherapie die Therapietreue (Compliance) negativ beeinflussen, ist hinlänglich bekannt.

Langfristig resultieren daraus höhere Kosten für die OKP, weil sich die Krankheiten bei fehlender Compliance oder ungenügender Behandlung verschlimmern. Im Ergebnis würden gesunde Versicherte bei den Krankenkassenprämien zwar marginal entlastet, Patienten jedoch müssten mehr bezahlen, zusätzlich zu ihren neben Franchisen und Selbstbehalt im internationalen Vergleich eh schon sehr hohen "out-of-pocket" Zahlungen. Neben den Patienten würden auch Ärzte, Apotheker sowie der gesamte Standort zu den Verlierern eines Referenzpreissystems zählen. Die eh schon prekäre Versorgungssicherheit wäre weiter gefährdet - auch, weil sich die Hersteller angesichts der stark gesenkten Preise auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...