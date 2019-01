The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0049668624 BERN STADT 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0115108109 CIF EUROMORTGAGE 10-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1K0UJ0 KRED.F.WIED.12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ43Y81 COBA 14/19 DL BD00 BON USD N

CA XFRA IT0005351660 B.T.P. 18-22 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA0364 LFA F.B.BAYERN IS.R1036 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011577170 ICADE S.A. 13/19 BD01 BON EUR N

CA XPHA XFRA US032095AC54 AMPHENOL 2019 BD01 BON USD N

CA O3AE XFRA US68323ACJ16 ONTARIO PROV. 14/19 BD01 BON USD N

CA E2BY XFRA XS0957736480 EIB EUR.INV.BK 13/19 MTN BD01 BON ZAR N

CA GPKA XFRA NO0010701055 GOLDEN OCEAN GRP 14/19 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS0409586905 DT.BANK SYD.09/19 MTN YN BD02 BON JPY N

CA DVJA XFRA XS1017612158 DEV.BK JAPAN 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA VWYM XFRA XS1175812921 VOLKSW.FIN.SERV 15/19 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1175930020 LAND NRW MTN.LSA R1347 DL BD02 BON USD N

CA HRF XFRA JP3481400004 DAIKYO INC. EQ00 EQU EUR N