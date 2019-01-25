FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HRF XFRA JP3481400004 DAIKYO INC.
WIG1 XFRA DE000A1EMG56 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
NXEM XFRA US03832V3078 APRICUS BIOSC.NEW DL-,001
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HRF XFRA JP3481400004 DAIKYO INC.
WIG1 XFRA DE000A1EMG56 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
NXEM XFRA US03832V3078 APRICUS BIOSC.NEW DL-,001