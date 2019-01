Der Umsatz kletterte auf 884,7 Millionen Franken. Wechselkurseffekte herausgerechnet betrug das Plus 9,5 Prozent, wie CFT am Freitag mitteilte.Bereinigt setzte CFT 971,7 Millionen Franken um im Vergleich zu 873,5 Millionen Franken im Vorjahr - ebenfalls ein Plus von rund 10 Prozent. Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Brokerage-Geschäft ...

