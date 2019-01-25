BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 150 (170) CHF - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 5,80 (6,20) EUR - 'UNDERPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 225 (235) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 190 (210) PENCE - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 84 (90) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 17,20 (18) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 75 (80) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 18 (16,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 107 (103) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 150 (181) EURHSBC ZÄHLT CS, LVMH, ...Den vollständigen Artikel lesen ...