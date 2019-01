Zwei Umsatzwarnungen in sieben Monaten Börsengeschichte muss man erst mal schaffen. Von 23 auf 9,80 € entsprechen einem Minus von 57 %. Der Börsenwert des Unternehmens, das noch zu rund einem Drittel Rocket Internet gehört, liegt damit bei knapp 300 Mio. €, was einer einfachen Umsatzbewertung entspricht. Nach derUmsatzwarnung des Onlinehändlers dürften auch die Konsensschätzungen für 2019, die derzeit noch von einem Umsatzwachstum von 25 % ausgingen, entsprechendangepasst werden. Geschätzte 1,70 bis 1,80 € Verlust je Aktie, in einem Geschäft mit geringen Eintrittsbarrieren, reizen uns nicht. Wir gehen von weiteren Kursverlusten Richtung 7 € aus.



