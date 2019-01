IRW-PRESS: Spacefy Inc.: Spacefy ernennt Michael Bradley zum neuen Chairman des Board of Directors

Spacefy ernennt Michael Bradley zum neuen Chairman des Board of Directors

Der Online-Marktplatz für kreative Räumlichkeiten erweitert das Führungsteam um eine Spitzenkraft.

TORONTO, 25. Januar 2019 - Spacefy (Spacefy oder das Unternehmen) (CSE: SPFY), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für inspirierende Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, gibt heute bekannt, dass das derzeitige Board-Mitglied und Mitbegründer Michael Bradley mit Wirkung zum 21. Januar 2019 zum Chairman des Board of Directors von Spacefy ernannt wurde.

Herr Bradley hat umfangreiche geschäftliche Erfahrungen und hatte verschiedene Führungspositionen bei öffentlichen und privaten Technologieunternehmen inne. Derzeit ist Herr Bradley Chief Marketing Officer und Director bei FutureVault, einem von ihm 2014 mitbegründeten Unternehmen für intelligentes Informationsmanagement. Herr Bradley ist außerdem ein Partner der SB2 Group, einem auf Technologie ausgerichteten Inkubator-Unternehmen, das er 2014 gemeinsam mit G. Scott Paterson und Brad Rosenberg gründete. Von 2008 bis 2014 war Herr Bradley als Senior Vice President, Marketing bei NeuLion Inc. (und dessen Unternehmensgruppe), einem Technologieunternehmen für Online-Video-Streaming, tätig. NeuLion wurde 2018 von Endeavour übernommen, nachdem es an der TSX öffentlich gehandelt wurde.

Michael Bradley tritt die Nachfolge des Investor- und Kapitalmarktexperten Brad Scharfe der Scharfe Group of Companies an. Brad war seit Mai 2015 Chairman des Board of Directors von Spacefy.

Ich freue mich sehr über die Ernennung zum Chairman des Board of Directors von Spacefy Inc. und sehe unserer nächsten Phase des Wachstums und der operativen Exzellenz entgegen, meint Herr Bradley. Brad Scharfe war ein hervorragender Chairman und ein großartiger Fürsprecher für Spacefy. Er hat entscheidend dazu beigetragen, Spacefy erfolgreich durch die Anfangsphase des Unternehmens und unseren Börsengang zu navigieren.

Herr Scharfe ist seinerseits begeistert, dass Herr Bradley ihn als neuen Chairman von Spacefy ablöst. Ich kenne Michael schon seit langem und habe unsere enge Zusammenarbeit im Board von Spacefy wirklich genossen, sagt Herr Scharfe. Und wenn ich mir die Geschäftsprioritäten von Spacefy für 2019 und darüber hinaus vor Augen halte, denke ich, dass er die richtige Wahl ist, das Board of Directors durch die nächste Phase des Unternehmens zu führen.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

