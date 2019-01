Der weltgrößte Chiphersteller Intel kann dem Abwärtstrend in der Branche nicht die Stirn bieten. Der US-Konzern schloss sich am Donnerstag nach Börsenschluss mit einer trüben Prognose für das laufende Quartal den mauen Ausblicken von Konkurrenten wie SK Hynix, Texas Instruments und STMicroelectronics an.

