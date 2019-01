Erneut ein hervorragender Tag für die Aktien der Cannabisbranche. Die Aktie von Aurora Cannabis konnte mit einem Kursplus von 7,0 Prozent im gestrigen Handel in Toronto besonders stark zulegen. Grund für den deutlichen Kurssprung war die Meldung des Unternehmens, dass Platzierung der 5,5-prozentigen Wandelanleihe geschlossen werden konnte. Insgesamt fließen Aurora Cannabis damit 345 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen zu, Fälligkeit ist 2024. Damit ist die anfängliche Verunsicherung, als die Platzierung bekannt gegeben wurde, bereits wieder vom Tisch. Das frische Kapital plant Aurora Cannabis in die internationale Expansion zu investieren. Die Aktie von Aurora Cannabis bleibt ganz klar weiter neben Canopy Growth einer der Langfrist-Favoriten des AKTIONÄR im Sektor. Bei Aurora besteht zudem die Fantasie, dass man möglicherweise einen großen Partner an Land ziehen könnte. Im vergangenen Jahr gab es hier bereits Gerüchte, dass Coca-Cola einsteigen könnte. Dies hat sich bislang aber nicht bewahrheitet. Canopy Growth hat mit Constellation Brands bereits einen starken Partner an Bord.

