Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lufthansa -0,32% auf 21,93, davor 6 Tage im Plus (11,59% Zuwachs von 19,71 auf 22), Goldcorp Inc. -0,19% auf 10,48, davor 5 Tage im Plus (2,94% Zuwachs von 10,2 auf 10,5), Puma -2,45% auf 477,5, davor 5 Tage im Plus (7,35% Zuwachs von 456 auf 489,5), GFT Technologies +6,28% auf 7,865, davor 5 Tage im Minus (-8,81% Verlust von 8,12 auf 7,4), Ryanair -2,82% auf 10,68, davor 4 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 10,02 auf 10,99), Coca-Cola -1,2% auf 47,69, davor 4 Tage im Plus (2,88% Zuwachs von 46,92 auf 48,27), Starbucks -2,54% auf 64,74, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 63,77 auf 66,43), Schaeffler -0,05% auf 7,792, davor 4 Tage im Plus (3,95% Zuwachs von 7,5 auf 7,8), Carl Zeiss Meditec -0,94% auf 79,2, davor 4 Tage im Plus (7,03% Zuwachs von 74,7 ...

