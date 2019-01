Investor George Soros sieht in Xi Jinping den gefährlichsten Gegner offener Gesellschaften - und fordert von Trump, die chinesischen Tech-Konzerne ZTE und Huawei härter zu bestrafen.

Starinvestor George Soros hat vor den Auswirkungen fortgeschrittener Technologien in den Händen autoritärer Staaten gewarnt. Offene Gesellschaften seien einer "tödlichen Gefahr" ausgesetzt, wenn maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz als Kontrollinstrumente genutzt würden, sagte der ungarisch-stämmige 88-jährige am Donnerstagabend am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Vor allem mit dem chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...