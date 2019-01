Neu gegründetes Unternehmen wahrt den Wettbewerb und sorgt für anhaltende Innovationen auf dem Markt für Mehrzweck-HSM

nCipher Security, der Anbieter von Vertrauen, Integrität und Kontrolle für geschäftsentscheidende Informationen und Anwendungen, wurde heute offiziell insLeben gerufen, wodurch ein neuer führende Akteur auf dem Markt für Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) entsteht.

Das heutige, sich in schnellem Wandel befindende digitale Umfeld bietet Gelegenheiten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die operative Effizienz zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erringen. Dabei entstehen jedoch auch neue Sicherheitsprobleme. Die marktführenden Lösungen und Dienste von nCipher erlauben es Unternehmen, mit den Innovationen Schritt zu halten und gleichzeitig ihre geschäftsentscheidenden Assets vor Sicherheitslücken zu schützen.

Die führenden Unternehmen der Welt verlassen sich seit mehr als 20 Jahren auf nCipher nShield HSMs, die grundlegendes Vertrauen für ihre geschäftsentscheidenden Anwendungen schaffen und ihren Bedarf im Bereich Cybersicherheit erfüllen. Zu unseren Kunden zählen fünf der zehn führenden Unternehmen der Fortune 100 sowie zehn der 20 führenden Unternehmen der FTSE 100.

Unternehmen unterliegen jetzt zudem immer mehr bindenden Compliance-Mandaten wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, dem California Data Breach Notification Law und dem Australia Privacy Amendment Act 2017. nCipher bietet den höchsten Sicherheitsgrad für den Schutz sensibler Daten und ermöglicht es Unternehmen so, diese sehr strengen Compliance-Kontrollen einzuhalten.

Cindy Provin, Geschäftsführerin von nCipher Security, sagt:

"Ich freue mich und bin stolz, ein innovatives, flexibles Weltklasseteam leiten zu dürfen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich in eine digitale Zukunft zu bewegen. nCipher nShield HSMs stellen ein entscheidendes Element bei der Sicherung der heutigen geschäftsentscheidenden Anwendungen sowie auf dem Weg in die Cloud, zu neuen digitalen Zahlungsmethoden und zum Internet der Dinge dar. Angesichts der weitreichenden Datenpannen, wie sie gerade täglich die Schlagzeilen füllen und neuer geltender Rechtsvorschriften müssen die Unternehmen das Thema Sicherheit richtig anpacken."

Die Kunden von nCipher verlassen sich auf nShield HSMs, um grundlegendes Vertrauen für eine Vielzahl verschiedener Geschäftsanwendungen zu schaffen etwa Public-Key-Infrastrukturen (PKIs), SSL-/TLS-Verschlüsselungsschutz, Code-Signierung, digitale Signierung und Blockchain. Da das Wachstum des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) für eine größere Nachfrage nach Geräte-IDs und Zertifikaten sorgt, werden nShield HSMs weiterhin kritische Sicherheitsmaßnahmen wie die Authentifizierung von Geräten mittels digitaler Zertifikate unterstützen.

Eckdaten nCipher:

Erstklassiges, engagiertes und erfahrenes Führungsteam

Außergewöhnliche Technologie unterstützt von 32 Patenten

Über 700 Jahre angewandte Erfahrung im Bereich Kryptografie und Sicherheit

Starke Zertifikate von Dritten FIPS 140-2, eIDAS, Common Criteria

20-jährige Tradition bei der Bereitstellung marktführender Mehrzweck-HSMs

Starke installierte Kundenbasis aus fünf der zehn führenden Unternehmen der Fortune 100 sowie zehn der 20 führenden Unternehmen der FTSE 100

Globales Netzwerk aus strategischen Technologiepartnern und Vertriebshändlern

nCipher Security ist aktuell ein separates, eigenständiges Unternehmen innerhalb von Thales und wird bis zu seiner Veräußerung an einen dritten Käufer vom Rest der Thales Group getrennt geführt. Dies resultiert aus dem Angebot der Thales Group, Gemalto zu übernehmen und den Anfragen einer Reihe von Kartellbehörden wie der Europäischen Kommission, einen starken Akteur im Bereich Mehrzweck-HSM zu schaffen, um den Wettbewerb auf diesem bedeutenden Markt sowie ein anhaltendes Angebot und Innovationen für unsere nShield-Kunden zu erhalten. Thales und Gemalto arbeiten weiterhin konstruktiv mit den zuständigen Kartellbehörden zusammen, um in Russland und den USA die verbleibenden behördlichen Genehmigungen im Bereich Fusionskontrollen zu erhalten. Außerdem bemühen sich Thales und Gemalto bei der zuständigen Behörde in Russland um die behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit Investitionen aus dem Ausland.

nCipher Security wird auf der RSA-Konferenz 2019 an Stand #3106 ausstellen, um darzustellen, wie unsere kryptografischen Lösungen uns vor den heutigen Bedrohungen und Attacken schützen, Compliance ermöglichen und unsere Geschäftsanwendungen schützen.

Über nCipher Security

Das heutige, sich schnell wandelnde digitale Umfeld erhöht die Kundenzufriedenheit, schafft einen Wettbewerbsvorteil und verbessert die operative Effizienz. Es multipliziert ebenfalls die Sicherheitsrisiken.

nCipher Security, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt für Mehrzweck-Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), unterstützt weltweit führende Unternehmen durch die Vermittlung von Vertrauen, Integrität und Kontrolle für ihre geschäftsentscheidenden Informationen und Anwendungen.

Unsere kryptografischen Lösungen dienen der Sicherung neuer Technologien - Cloud, IoT, Blockchain, digitale Zahlungen sowie der Einhaltung neuer Compliance-Mandate mittels der gleichen bewährten Technologie, auf die sich global tätige Unternehmen heute zum Schutz gegen Bedrohungen ihrer sensiblen Daten, ihrer Netzwerkkommunikation und ihrer Firmeninfrastruktur verlassen. Wir schaffen Vertrauen für Ihre geschäftsentscheidenden Anwendungen, gewährleisten die Integrität Ihrer Daten und ermöglichen Ihnen die komplette Kontrolle heute, morgen, jederzeit. www.ncipher.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

