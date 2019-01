Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Takeaway.com nach Zahlen zum vierten Quartal von 51 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund der unerwartet guten Geschäftsentwicklung in Deutschland habe er seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten der Jahre 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere zudem die gewinnsteigernde Akquisition der israelischen Online-Essenslieferplattform 10bis./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012015705