Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 12,80 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die von Übernahmespekulationen genährte 50-prozentige Kursrally der vergangenen Monate habe ein Ungleichgewicht zwischen der Bewertung und der kurzfristigen Geschäftsentwicklung des Handelskonzerns entstehen lassen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Disparität dürften auch die anstehenden Quartalszahlen nicht beheben./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 11:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-25/08:38

ISIN: DE000BFB0019