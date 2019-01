Die britische Investmentbank HSBC hat Iberdrola angesichts geringer gewordener Risiken von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,80 auf 7,80 Euro angehoben. Der Wechsel beim Produktmix des spanischen Versorgers gehe in die richtige Richtung, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf Wachstum in den Bereichen Netzwerk und Offshore sowie auf den Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung in Großbritannien. Zudem seien die Risiken in Spanien und Lateinamerika gesunken./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 10:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0144580Y14