Dem weltgrößten Chiphersteller geht es nicht anders als den Konkurrenten wie Texas Instruments oder STMicroelectronics - der Abwärtstrend in der Branche ist zu stark, als dass man ihm die Stirn bieten könnte. Und so veröffentlichte man gerade eine recht trübe Prognose für das laufende Quartal.



Im vierten Quartal lag der Gewinn von Intel bei 5,2 Mrd. $, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen hoher Steuerbelastungen noch ein Verlust in der Bilanz stand. Der Umsatz kletterte um 9 % auf 18,7 Mrd. $. Für das laufende Quartal rechnet Intel nur noch mit Erlösen von 16 Mrd. $, was etwas weniger als im Vorjahreszeitraum wäre.



