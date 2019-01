Unternehmen startet erste jährliche "Goodwill Champions", um führende Akteure in den Bereichen Jugend- und Frauenförderung und Gesellschaft insgesamt auszuzeichnen

HCL Technologies, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, hat heute seine "Goodwill Champions Awards Night" angekündigt, bei der humanitäre Vorbilder aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden. Die Veranstaltung findet am 24. Januar 2019 im HCL-Pavillon in Davos statt und würdigt vorbildliche Organisationen, die sich für edle Anliegen einsetzen insbesondere für weltweite Bildung, Jugendentwicklung und Frauenförderung. Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. HCL Technologies plant, diese Ehrung künftig jedes Jahr durchzuführen.

Die Preisträger sind Katja Iversen, CEO von Women Deliver, die sich für globale Investitionen in die Geschlechter-Gleichstellung und -Gesundheit einsetzt; Olajumoke Adekeye, Gründer der Young Business Agency, die Ausbildungs- und Einstellungsdienste für junge Arbeitssuchende weltweit anbietet; Chiara Tilesi, Gründerin von We Do It Together, einer Initiative, die Filme, Dokumentationen, TV-Sendungen und andere Medien produziert, die sich ausschließlich der Stärkung von Frauen widmen; Baillie Aaron, Gründerin und Geschäftsführerin von Spark Inside, einem Pionier bei der Bildung und professionellem Coaching für jugendliche Strafgefangene; Jane Hunt, CEO des Front Project, das sich für bessere frühkindliche Bildung, Gesundheit und Entwicklung einsetzt; sowie Justin Cooper, Direktor und Kurator der Varkey Foundation, die sich dafür engagiert, die Welt durch globale Bildung zu verändern. Jeder Preisträger wurde anhand der Werte von HCL sowie des positiven Einflusses und der einzigartigen Veränderungen, die im vergangenen Jahr in den jeweiligen Communitys stattgefunden haben, ausgewählt. Darüber hinaus wurde jeder Gewinner dafür ausgezeichnet, dass er ein gewisses Maß an Unternehmergeist in seine Bemühungen eingebracht hat.

"HCL ist stark auf die Bemühungen fokussiert, das Ökosystem mit kreativer Philanthropie und starkem Engagement voranzutreiben, das die Welt braucht. Eines unserer vielen Ziele besteht darin, auch einzigartige Ideen und Programme zu fördern, die humanitären Zwecken dienen", so Roshni Nadar Malhotra, Geschäftsführer und CEO, HCL Corporation stellvertretender Vorsitzender, HCL Technologies Kurator, Shiv Nadar Foundation. "Diese gemeinnützigen Organisationen veranschaulichen die positive Kraft des Wandels, den die Welt benötigt und wir fühlen uns geehrt, sie für ihre Leistungen auszeichnen zu dürfen."

Die Auszeichnungen ergänzen die bisherigen gemeinnützigen Aktivitäten von HCL und das Engagement des Unternehmens für seine zentrale Überzeugung, Menschenleben verändern zu können. Zudem spiegeln sie das übergeordnete Thema der HCL-Programme auf dem WEF wider. Dabei wird untersucht, wie sich das Verhältnis der Menschheit zur Technologie im nächsten Jahrzehnt der schnellen Innovationen entwickeln wird. Im Rahmen des Themas "Harmonie der Mensch-Maschine-Beziehung" führt HCL zusammen mit Partnern und Interessengruppen die HCL 2030-Plattform ein, die intensive Untersuchungen und Diskussionen mit führenden Innovatoren und zukünftigen Führungskräften durchführt, die den Wandel in Bezug auf digitale Technologien, Veränderungen im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, das Verhältnis von Menschen und Kapital sowie die Zukunft der Produktinnovationen vorantreiben.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das globalen Firmen dabei hilft, ihr Geschäft durch eine Transformation mit digitalen Technologien umzugestalten und zu verwandeln. HCL ist in 43 Ländern tätig und erzielte im zum 30. September 2018 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen konsolidierten Umsatz von 8,2 Milliarden US-Dollar. HCL konzentriert sich auf die Bereitstellung eines integrierten Dienstleistungsportfolios, das durch seine Wachstumsstrategie "Modus 1-2-3" unterstrichen wird. Modus 1 umfasst die zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, BPO sowie Technik und F&E und nutzt DRYiCETM Autonomics, um die Geschäfts- und IT-Landschaft der Kunden zu verwandeln und sie "schlank" und "agil" zu machen. Modus 2 konzentriert sich auf erlebnis- und ergebnisorientierte integrierte Angebote von Digital Analytics, IoT WoRKS, Cloud Native Services und Cybersecurity GRC Services, um die Geschäftsergebnisse zu steigern und die Digitalisierung der Unternehmen zu ermöglichen. Die Strategie von Modus 3 basiert auf Ökosystemen und erzeugt innovative IP-Partnerschaften zum Geschäftsaufbau mit Produkten und Plattformen. HCL nutzt sein globales Netzwerk an integrierten Co-Innovations-Laboren und seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten, um ganzheitliche Multi-Service-Leistungen in wichtigen vertikalen Branchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Medien, Verlagswesen, Unterhaltung, Einzelhandel Verbrauchsgüter, Life Sciences Gesundheitswesen, Öl Gas, Energie Versorgung, Tourismus, Transport Logistik sowie Behörden. Mit 127.875 Fachleuten aus unterschiedlichen Ländern konzentriert sich HCL auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für die Kunden, indem HCL "Beziehungen über den Vertrag hinaus" vertieft. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190124005891/de/

Contacts:

Anne Coyle

HCL Technologies

Anne.Coyle@HCL.com