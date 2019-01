Die Anleger müssen sich am Freitag mit widersprüchlichen Signalen auseinandersetzen, nachdem der Dow Jones am Vortag zwar verlor, der US-Tech-Sektor jedoch zulegen konnte. Nachbörslich sorgte Intel mit schwachen Q4-Zahlen für lange Gesichter. Dessen ungeachtet ging es für die Asien-Börsen am Morgen kräftig nach oben. In Deutschland beherrscht derweil der geplante Einstieg von United Internet in die 5G-Auktion die Schlagzeilen. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

