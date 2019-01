Zürich - Global ist ein neuer Trend in Forschung, Entwicklung und der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) losgebrochen. Schweizer Unternehmen stehen bei der Anwendung von KI jedoch noch ganz am Anfang. Dies zeigen die Resultate des diesjährigen PwC CEO Surveys. Unternehmen tun sich schwer, in einem sich wandelnden Umfeld die richtige Strategie bzw. Technologie für ein erfolgsversprechendes zukünftiges Geschäftsmodell zu wählen. Bei gleichbleibendem Kurs befürchten Experten, dass die Schweiz den Anschluss verpassen könnte.

Die Resultate des in dieser Woche publizierten CEO Surveys zeichnen ein klares Bild: 85 % der CEOs weltweit gehen davon aus, dass KI ihr Geschäft in den nächsten fünf Jahren dramatisch verändern wird (siehe 22. CEO Survey von PwC). Fast zwei Drittel der globalen Entscheidungsträger messen KI ein grösseres Wirkungspotenzial als dem Internet bei. Der Entwicklungsstand und die Förderung von KI unterscheiden sich von Land zu Land.

Die Schweiz nimmt passive Haltung ein

Der globale Vergleich zeigt, dass die Schweizer CEOs sich in Zurückhaltung üben. Rund 40 % der befragten Schweizer CEOs geben an, dass sie derzeit keine KI-Anwendungen planen. Weltweit sind es gerade mal 23 %. Weitere 23 % der Schweizer CEOs geben an, in den nächsten drei Jahren einen Plan für die Anwendung von KI zu erarbeiten, während 30 % bisher einen sehr begrenzten Ansatz wählten. Weniger als zehn Prozent sagen aus, KI bereits in ihrem Geschäft implementiert zu haben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage, inwiefern KI die Art und Weise, Geschäfte zu tätigen verändern wird: 26 % der Schweizer CEOs ...

