FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen nach den kräftigen Vortagesgewinnen 17 Ticks auf 165,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,43 Prozent und das Tagestief bei 165,20 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.37 Uhr gut 30.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 132,91 Prozent. Charttechnisch notiert der Bund-Future in der Nähe des Jahreshochs bei 165,43.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte auf der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung am Vortag erklärt, dass sich die Wirtschaftsrisiken für den Euroraum weiter abwärts entwickelt haben. Das stützte das Umfeld für Anleihen. Am Morgen kommen die Kurse angesichts einer unverändert guten Stimmung am Aktienmarkt wieder etwas zurück. Im Blick steht am Freitag die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2019 02:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.