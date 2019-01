Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem Vortagesrichtkurs schwächer gezeigt. Um 9.00 Uhr notierte er bei 1,1324 Dollar nach 1,1341 Dollar beim am Donnerstagnachmittag festgelegten Referenzkurs.Zum Vorabend zeigte er sich leicht höher. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1307 Dollar notiert.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...