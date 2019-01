Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Im Bieterwettstreit um den britischen Zahlungsdienstleister Earthport hat Mastercard die rivalisierende Kreditkartenfirma Visa mit einem Gebot über 233 Millionen Pfund ausgestochen. Earthport hat seine Unterstützung für die jüngste Visa-Offerte aus dem Dezember zurückgezogen.

Mastercard will 33 Pence je Aktie für Earthport auf den Tisch legen. Visa hatte zuletzt 30 Pence geboten. Damals hatten sich Earthport und Visa auf eine Übernahme geeinigt.

Earthport bietet grenzüberschreitende Zahlungsdienstleistungen für Banken und Unternehmen an. Mastercard will weiter in das Netzwerk investieren und das Transaktionsvolumen erhöhen.

Der US-Konzern hat sich die Unterstützung von 13 Prozent der Earthport-Aktien gesichert und strebt die Kontrolle von 75 Prozent an, um das Unternehmen aus dem Börsensegment AIM der London Stock Exchange zu nehmen.

Die Earthport-Aktie hat im Dezember nach dem Visa-Deal kräftig zugelegt, nachdem sie in den vergangenen drei Jahren stetig bis auf ein Tief bei 5 Pence gefallen war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2019 03:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.