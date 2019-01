Nach dem Hype kommt die Ernüchterung: Neue Studien sagen Bitcoin und Co. eine düstere Zukunft voraus. Doch die Prognosen haben Schwächen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt - das gilt auch für Kryptowährungen wie den Bitcoin. Adena Friedman zum Beispiel, Chefin der weltgrößten Technologiebörse Nasdaq, hat den Glauben an die Digitalwährung noch nicht aufgegeben. Kurz vor ihrem Abflug zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos prophezeite sie: "Kryptowährungen können immer noch die globale Währung der Zukunft werden", schrieb Friedman in einem Post auf der Jobplattform Linkedin.

Die Nachricht elektrisierte die Blockchain-Szene, auch wenn Friedman keine unabhängige Beobachterin ist: Ihre Börse will selbst in den Handel mit Krypto-Assets einsteigen.

Die Botschaft hörten viele gerne, schließlich sind gute Nachrichten in der Krypto-Welt momentan rar gesät. Der Wert der wichtigsten Währungen Bitcoin, Ethereum und Co. ist eingebrochen. Und zum Jahresbeginn 2019 schüren eine Reihe von Untersuchungen ernste Zweifel, ob sich die Branche wieder erholen könnte.

Besonders hart geht eine neue Studie des Beratungsunternehmens McKinsey mit der Blockchain ins Gericht. Firmen, die in den vergangenen Jahren in die Datenbanktechnik investiert haben, hätten "Milliarden von Dollar versenkt", heißt es. Außerdem gelte, dass "kaum Anwendungsfälle technologischen, kommerziellen und strategischen Sinn ergaben oder im großen Stil realisiert werden konnten".

Obwohl die globale Finanzbranche 1,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Experimente ausgebe und IBM mehr als 200 Millionen Dollar in eine Blockchain-Plattform fürs "Internet der Dinge" investiert habe, hingen viele Projekte in der Pionierphase fest. Die Technik sei "instabil, teuer und komplex", eine "schlecht verstandene (und etwas unpraktische) Lösung auf der Suche nach einem Problem". Angesichts der investierten Zeit sei wenig Substanzielles erreicht worden, schreiben die Berater.

Und nicht ...

