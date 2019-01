Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der Vorwoche erstmals so etwas wie Zurückhaltung im Jahre 2019 am CB-Markt eingekehrt schien, war dies lediglich von kurzer Dauer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bis Mittwoch seien bereits EUR denominierte CB im Volumen von EUR 12,5 Mrd. platziert worden. Trotz der Emissionsflut seien die Marktbedingungen mehr als freundlich somit hätten alle Emissionen deutlich überzeichnete Orderbücher vorweisen können. Jedoch seien die Überzeichnungsquoten am Anfang der Woche noch deutlich höher gewesen, somit könnte sich eine erste Sättigung der Investoren abzeichnen. Dennoch sei der Markt so gut gewesen, dass "sogar" die Banca Monte dei Paschi die Gunst der Stunde als einziger Peripherie Emittent habe nutzen können, um einen vielbeachteten EUR 1 Mrd. schweren Covered Bond (5J) bei MS+190 BP zu preisen. (News vom 24.01.2019) (25.01.2019/alc/n/a) ...

