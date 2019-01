Die Deutsche Bank hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Aktie des auf die Chipindustrie spezialisierten Maschinenbauers zähle zu einer Gruppe von acht ausgewählten mittelgroßen, europäischen Top-Werten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aixtron sei Weltmarktführer im Bereich Verbindungshalbleiter-Anlagen und dürfte von einer wachsenden Zahl neuer Anwendungen wie Gesichtserkennung, E-Autos und innovative Technologien profitieren./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-01-25/10:34

ISIN: DE000A0WMPJ6