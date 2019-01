Die amerikanische Großhandelskette Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, NASDAQ: COST) wird weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 0,57 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 22. Februar 2019 (Record date: 8. Februar 2019). Im April 2018 kündigte der Konzern eine Anhebung um 14 Prozent oder sieben US-Cents auf den aktuellen Betrag an. Der Konzern aus Issaquah im US-Bundesstaat ...

