Die Deutsche Bank hat Schneider Electric vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Im Gesamtjahr 2018 rechne er zwar mit einem organischen Wachstum beim Elektrokonzern, bezogen auf das vierte Quartal aber mit einer Abschwächung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2019 dürfte das Management vorsichtiger werden, weshalb er seine Ergebnisschätzungen für dieses und das kommende Jahr etwas gekappt habe. Eine mögliche Ankündigung von Aktienrückkäufen sollte stützend wirken./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 04:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-01-25/10:43

ISIN: FR0000121972