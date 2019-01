Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-25 / 10:38 _Pressemitteilung_ *Conpair strukturiert den mehrheitlichen Verkauf des Physiotherapie-Dienstleisters REHACON an den Private-Equity-Investor Waterland* Essen, im Januar 2019 - Der Essener Mittelstandsspezialist Conpair hat den mehrheitlichen Verkauf der REHACON GmbH an Waterland Private Equity erfolgreich begleitet. Michael Reeder, Gründer des Unternehmens und Geschäftsführer der als Verkäufergesellschaft fungierenden Reeder Invest GmbH, wird zukünftig noch einen signifikanten Anteil halten und zudem auch weiterhin das Unternehmen leiten. Über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die REHACON ist eines der führenden Unternehmen für physiotherapeutische Dienstleistungen in Europa. Das Unternehmen betreibt bundesweit mehr als 100 Therapiezentren mit mehr als 600 Mitarbeitern. "Mit der Veräußerung der mehrheitlichen Anteile an Waterland, einem im Gesundheitsmarkt sehr erfahrenen Private-Equity-Unternehmen, kann das geplante starke Wachstum im Markt für Physiotherapie zukünftig gemeinschaftlich und effizient vorangetrieben werden", so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstand der Conpair AG. "Wir haben mit dieser Transaktion erneut unter Beweis gestellt, dass wir ein kompetenter Partner bei der Begleitung komplexer M&A-Transaktionen sind. Conpair hat es geschafft, einen für alle Beteiligten zielorientierten Prozess zu gestalten, der zum Einstieg durch Waterland führte." Conpair wird Waterland bei der Realisierung des weiteren Wachstums der REHACON primär über Zukäufe unterstützen. Auch der Gründer des Unternehmens, Michael Reeder, zeigt sich glücklich über die erfolgreiche Transaktion. "Der Einstieg von Waterland ist ein Meilenstein für die REHACON. Ich freue mich, mit Hilfe von Conpair den besten Partner für die Umsetzung des geplanten Wachstumspfads und die weitere Professionalisierung des Unternehmens gefunden zu haben." Die Tätigkeit von Conpair umfasste neben einer umfassenden betriebswirtschaftlichen Beratung die Koordination und Strukturierung des gesamten Prozesses. Neben der Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren und der Unterstützung bei der Erstellung diverser transaktionsbegleitender Dokumente strukturierte Conpair den kompletten Due Diligence Prozess. Darüber hinaus unterstützte Conpair maßgeblich bei den Vertragsverhandlungen und war beratend bei der Ausgestaltung der zugrunde liegenden Verträge tätig. *Über Conpair: * Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit fast 19 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über drei Milliarden Euro begleitet. Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: *Conpair AG * Rüttenscheider Str. 97-113 45130 Essen T. +49 201 8968 920 F. +49 201 8968 950 presse@conpair.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Conpair AG 2019-01-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 769535 2019-01-25

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2019 04:38 ET (09:38 GMT)