Wien (www.anleihencheck.de) - Michelin (A3/A-/A-) hat einen Vertrag über den Kauf von 80% der Anteile am indonesischen Konkurrenten PT Multistrada Arah Sarana TBK abgeschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Kaufpreis belaufe sich auf USD 439 Mio. Michelin plane zudem ein öffentliches Angebot für die verbleibenden 20% der ausstehenden Aktien zu legen. Von der Akquisition erwarte sich das Unternehmen erhöhte sofort verfügbare Produktionskapazitäten sowie eine gestärkte Marktposition im indonesischen Markt. Im Kaufvertrag enthalten sei ein 20% Anteil (gemeinsam mit Indomobil und privaten Investoren) am Einzelhändler Penta, wovon sich das Unternehmen einen Vertriebsvorteil in Indonesien erwarte. Michelin erwarte sich keine Auswirkung auf dessen Ratings. (News vom 24.01.2019) (25.01.2019/alc/n/a) ...

