Die britische Investmentbank HSBC zählt BP zu den "Global Best Stock Ideas" und hat die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Die Aktie des Ölkonzerns gehöre zu den 23 weltweit aussichtsreichsten Werten für die kommenden zwölf Monate, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Freitag vorliegenden Sammelstudie. Er räumt dem Papier ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent ein./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007980591