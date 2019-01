So schnell kann's an der Börse bisweilen gehen: Die Henkel-Aktie hat sich zu Wochenbeginn mit einem Schlag an die Spitze der diesjährigen Verlierer im DAX katapultiert. Satte 10 Prozent ging es für das Papier des Konsumgüterherstellers am Montag abwärts. Das Mitte 2017 markierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...