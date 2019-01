Wie das britische Parlament sind auch die Deutschen bei ihren Brexit-Erwartungen gespalten: 33 Prozent gaben im ZDF-Politbarometer an, einen ungeregelten Brexit zu erwarten, 28 Prozent glauben, dass noch ein Austrittsvertrag zustande kommt und 31 Prozent vermuten, dass Großbritannien schließlich in der EU bleiben wird. Sollten die Briten und die EU nochmals verhandeln, will laut der am Freitag veröffentlichen Umfrage eine große Mehrheit der Befragten (73 Prozent), dass die EU keine weiteren Zugeständnisse macht. Gleichzeitig fände es eine ebenso deutliche Mehrheit von 75 Prozent schlecht, dass Großbritannien überhaupt aus der EU ausscheiden will. Sieben Prozent fänden den Austritt gut und 16 Prozent sei es egal.

Großbritannien wird die Staatengemeinschaft voraussichtlich am 29. März verlassen. Die britischen Abgeordneten lehnten das zwischen London und Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen mit überwältigender Mehrheit ab. Bleibt es dabei, droht ein chaotischer Brexit ohne Vertrag mit schweren Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche./asg/DP/jha

AXC0100 2019-01-25/11:23