Für Wirecard-Aktionäre ist das Bild wieder deutlich aufgehellt: Ihr Investment hat seit Jahresstart 2019 ganze 25% an Wert gewonnen und zählt damit zu den Spitzenreitern am Aktienmarkt. In der 1-Jahres-Betrachtung steht sogar in Kursgewinn von 66% auf der Wirecard-Anzeigetafel.Die britische Investmentbank HSBC zählt Wirecard zu den "Global Best Stock Ideas" und hat die Einstufung...

Den vollständigen Artikel lesen ...