Paris - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag weiter aufwärts gegangen. Auftrieb gaben Hoffnungen auf einen geordneten Austritt Grossbritanniens aus der EU sowie robuste Vorgaben der asiatischen Börsen. Ausserdem wirkt laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets nach, dass die Europäische Zentralbank mit der ersten Zinserhöhung in der Eurozone wohl bis 2020 warten werde.

Am späten Vormittag stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,79 Prozent auf 3151,05 Punkte und steuert damit auf sein viertes Wochenplus in Folge zu. Aktuell beträgt es 0,5 Prozent. Der Pariser Cac 40 gewann zuletzt 0,65 Prozent auf 4903,80 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,56 Prozent auf 6857,08 Zähler zu.

Börsianer verwiesen ausserdem auf einen Bericht der britischen Zeitung "The Sun", demzufolge die nordirische Partei DUP mit Blick auf den bevorstehenden Brexit zu Kompromissen bereit sein könnte. Das im Vergleich zum US-Dollar zeitweise ...

