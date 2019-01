Frankfurt (ots) -



Essen ist ja schon längst zur Kunstform erhoben worden. Attraktiv arrangierte Speisen werden in den Sozialen Medien gepostet und bejubelt. Und das beschränkt sich gar nicht nur auf die Gerichte: Auch das Porzellan, auf denen das Ganze angerichtet ist oder die Gläser, aus denen dazu getrunken wird, können gerne auch mal ein bisschen besonders sein. Liebhaber der ausgefallenen Stücke können sich jetzt freuen - denn mit der Trendmesse Ambiente, die in diesen Tagen (8. - 12. Februar) wieder zigtausende Fachbesucher aus aller Welt anlockt - kommen auch immer die innovativsten und stylishsten Ideen zu uns in die Läden und natürlich auf die Tische. Was uns da erwartet, weiß Jessica Martin.



Sprecherin: Fleisch unten auf dem Teller, Gemüse rechts und Sättigungsbeilage links oben - diese Zeiten sind längst vorbei. Das Auge isst schließlich mit - und dank social media und diversen Food-Blogs oft auch die halbe Welt. Die Gastronomie weiß das natürlich und zieht mit, wie Thomas Kastl von der Frankfurter Messe erklärt.



O-Ton 1 (Thomas Kastl, 18 Sek.): "Restaurants müssen und wollen sich abheben. (...) Sie müssen Events schaffen. Sie müssen Erlebnisse schaffen, damit darüber eben geredet wird. Die Drei-Sterne-Gastronomie macht uns das hervorragend vor. Es wird immer individueller und privater und auch dort spielt social media eine große Rolle, weil Restaurants werden bewertet."



Sprecherin: Auch zu Hause reicht es inzwischen vielen nicht mehr aus, dass das Essen auf dem Teller einfach nur lecker ist. Profigeräte wie Eismaschinen und Sous-Vide-Garer ziehen in immer mehr Küchen ein. Auch beim Anrichten sind die Ansprüche gestiegen.



O-Ton 2 (Thomas Kastl, 18 Sek.): "Auf dem Tisch gibt es kein Sonntags- und Festtagsgeschirr mehr. Die Gefäße werden leichter. Es reicht von eckigen und kleinen runden Schälchen bis hin zu Miniaturtöpfen, kleine Frittierkörbe, Omas Einmachgläser finden wir, die Reagenzgläser, Pipetten, um selbst noch mal Hand anzulegen."



Sprecherin: So wird es auch nicht lange dauern, bis die diesjährigen Dining-Trends - inspiriert von Natur, Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung - von den Restaurants aus das heimische Esszimmer erobern.



O-Ton 3 (Thomas Kastl, 39 Sek.): "Das heißt: Bambus, erdfarbene Töne, Schiefer wird auf Teller praktisch aufgedruckt und finden wir dann auf einem Teller. Ein Trend aus dem Japanischen, Wabi-Sabi, der die Klarheit und Perfektheit, und trotzdem muss es ein bisschen unperfekt sein, widerspiegelt, findet sich auf den Tellern wieder, die plötzlich eine Haptik bekommen. Aber auch Luxus findet sich auf dem Tisch wieder, dass plötzlich Roségold oder Gold auf Bestecken auftaucht und Gläser, da freue ich mich auch schon sehr drauf, werden auch immer größer. Der Trend kommt aus den USA. Das sind geschliffene Gläser. Und die Martiniflasche reicht nicht mehr ganz so lang."



