Die Deutsche Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen für 2018 und einem Ausblick auf das erste Quartal von 16,50 auf 18,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das vierte Jahresviertel des Chipherstellers sei stark ausgefallen, die Umsatzprognose jedoch schwach, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die größte Überraschung aber sei das Ausblick auf die Bruttomarge, die widerstandsfähiger erscheine als befürchtet./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 20:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-01-25/11:48

ISIN: NL0000226223