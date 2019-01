Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagvormittag unentschlossen und bleibt auf Richtungssuche, aktuell wieder mit einer leicht positiven Tendenz. Damit hält die Seitwärtstendenz der vergangenen Tage an. Zwar hat der SMI nun viermal in Folge nachgegeben, insgesamt verlor der Leitindex dabei aber lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...