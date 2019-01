Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2050 Franken belassen. Trotz dynamischeren Wachstums habe der Hersteller von Aromen und Duftstoffen die operativen Ergebniserwartungen weit verfehlt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Aktien seien für den Optimalfall gepreist, so der Experte, was diese Resultate sicher nicht rechtfertigten./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-01-25/11:55

ISIN: CH0010645932