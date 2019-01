Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Ergebnisse und Ausblick zeugten von der Stabilität der Franzosen auch in einer Schwächephase der Halbleiterbranche, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man könne sogar in künftiges Wachstum investieren, und dennoch seine Profitabilität verteidigen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-01-25/11:58

ISIN: NL0000226223