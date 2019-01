Der Zementkonzern LafargeHolcim könnte sein Geschäft auf den Philippinen verkaufen. Lafarge erwäge den Verkauf, um seine Schulden zu reduzieren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Das Geschäft auf den Philippinen soll rund 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro) wert sein.

Die Börse reagierte positiv auf die Nachricht, der Aktienkurs stieg an der Euronext um 3,9 Prozent. Das Unternehmen wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die Abspaltung sei Teil eines größeren Umbaus der Konzernbereiche in Südostasien, hieß es weiter. Sie würde auf den Verkauf des Geschäfts in Indonesien folgen. Lafarge hatte im November angekündigt, 80,6 Prozent an Holcim Indonesia für 1,75 Milliarden US-Dollar (1,55 Mrd Euro) an den Wettbewerber Semen Indonesia verkaufen zu wollen.

Konzernchef Jan Jenisch hatte den Rückzug aus weiteren Ländern Ende des vergangenen Jahres bereits angekündigt. "Wir haben sehr viele starke Positionen, vereinzelt aber auch Standorte, wo das Wettbewerbsumfeld und unsere Position weniger günstig für uns ist", sagte er damals./elm/fba

ISIN CH0012214059

AXC0112 2019-01-25/12:05