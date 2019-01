Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kursschwäche der Aktien des Autozulieferers eröffne eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen viele Anleger in puncto Geschäftsentwicklung erschienen übertrieben./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-01-25/12:15

ISIN: LU1066226637