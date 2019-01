Zürich (ots) - Swiss Textiles sieht im Institutionellen Abkommen

(InstA) die Chance, die Beziehungen zur EU in den

Marktzugangsdossiers zu entpolitisieren und auf das Wesentliche, den

barrierefreien, gegenseitigen Marktzugang, zu fokussieren. Diese

Chance gilt es jetzt zu nutzen.



Eine gute und enge Beziehung zwischen der Schweiz und der EU ist

für den Erfolg der Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie

essenziell. Rund 70 Prozent des Handels entfallen auf die EU. Unsere

Branche beschäftigt 20'000 Personen in der EU und rund ein Viertel

unserer Arbeitskräfte in der Schweiz sind EU-Bürger. Schweizer Firmen

sind eng in die europäische textile Kette eingebettet. Alternativen

zum bilateralen Vertragsnetz eröffnen sich zum jetzigen Zeitpunkt aus

unserer Sicht nicht.



Um den bilateralen Weg zu sichern, ist ein institutionelles

Rahmenabkommen notwendig. Gegenwärtig herrscht politisches

Kräftemessen, dem die Schweiz als kleines Land unterliegt. Ein

institutionelles Rahmenabkommen ist im Sinne der Schweiz: Es

verpflichtet erstens die EU, der Schweiz in den erfassten Bereichen

den vollständigen Zugang zu ihrem Binnenmarkt zu gewähren. Zweitens

gewährleistet es die Fortführung und den Ausbau des bilateralen

Weges. Und drittens stellt ein institutioneller Rahmen mit dem

Streitbeilegungsmechanismus Instrumente zur Verfügung, um sich gegen

politische Willkür zu wehren. Es werden Regeln geschaffen und dadurch

die Rechtssicherheit erhöht.



Der vorliegende Abkommensentwurf trägt den wichtigsten Forderungen

von Swiss Textiles Rechnung. Diese sind die Prüfung der

Verhältnismässigkeit von Ausgleichsmassnahmen durch ein

Schiedsgericht, die Mitwirkung bei der Rechtsentwicklung und die

autonome Überwachung der eingegangenen Verpflichtungen auf eigenem

Territorium. Es gibt nur vereinzelt Punkte, für die noch

Klärungsbedarf besteht: So regelt der Abkommenstext zum Beispiel

nicht, wie «Marktzugangsabkommen» zu definieren sind. Auch bei der

Frage der Ausgleichsmassnahmen sowie der Sozialpartnerschaft sind

gewisse Präzisierungen wünschenswert.



Themen wie die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme und

die Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) werden mit oder ohne InstA auf die

Schweiz zukommen. Zudem ist es unmöglich, heute noch nicht

existierende, für die Schweiz sich als allenfalls nachteilig

erweisende EU-Bestimmungen vorauszusehen, die gegebenenfalls einmal

zu übernehmen wären. Swiss Textiles beurteilt den Abkommensentwurf

daher nicht nach Eventualfällen und stellt sich klar hinter den

Abschluss des vorliegenden institutionellen Rahmenabkommens zwischen

der Schweiz und der EU.



Die ganze Stellungnahme unter www.swisstextiles.ch



Originaltext: Swiss Textiles - Textilverband Schweiz, Fédération textile Suisse, Swiss textile federation

Kontakt:

Peter Flückiger, Direktor

Jasmin Schmid, Leiterin Wirtschaft und Statistik

jasmin.schmid@swisstextiles.ch

T +41 44 289 79 79