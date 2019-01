Köln (ots) - Die Firma OVO-Vertriebs-GmbH, Köln, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich die nachfolgenden Produkte zurück:



PENNY-Märkte: - WIENER WÜRSTCHEN, Mühlenhof, 400g Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.02.19 und 03.02.19



- Mühlenhof QS Mini Wiener, Mühlenhof, 320g Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.02.19 und 07.02.19



- Mühlenhof QS Schinkenbockwurst, 400g Mindesthaltbarkeitsdatum 02.02.19 bis 04.02.19



REWE-Märkte: - Bockwurst, angeboten an der Bedientheke Angebotszeitraum von 15.01.19 bis 24.01.2019



- JA! QS Mini Wiener, 320g Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.02.19 bis 07.02.19



Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes rein vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Würstchen Fremdkörper (kleine schwarze Kunststoffteile von 1 bis 2 Millimeter Größe bzw. Stücke eines Metallclips) befinden können. Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird daher dringend abgeraten. Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.



Das Unternehmen hat bereits reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können die Produkte im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.



Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich OVO entschuldigen.



Pressekontakt: Für Verbraucheranfragen stehen wir Ihnen per Email unter



W-Brandenburg-QS@rewe-group.com



oder telefonisch unter



069/420982 - 9911* 069/420982 - 9912* *Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr Sa. 08:00 - 18:00 Uhr



zur Verfügung.