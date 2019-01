Der Chef des Gesamtbetriebsrats von BMW, Manfred Schoch, wirft den Top-Managern der deutschen Autoindustrie vor, die E-Auto-Offensive zu verschlafen - und fordert mehr Mut bei der Batteriezellproduktion.

Der Chef des Gesamtbetriebsrats von BMW, Manfred Schoch, wirft der deutschen Autoindustrie vor, wegen Zögerlichkeit beim Elektroauto viele Arbeitsplätze zu gefährden. Schoch fordert vor allem einen schnellen Einstieg von Autobauern und Zulieferern in die Fertigung von Batteriezellen, auf die bei Elektroautos ein großer Teil der Kosten und des Know-hows entfällt: "Ich habe mich kürzlich mit dem Chef von CATL getroffen", sagte Schoch im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Dieser chinesische Batterieproduzent baut in Erfurt ein Batteriezellwerk. Er kriegt es hin, in Deutschland Batterien zu fertigen, trotz höherer Stromkosten und ...

