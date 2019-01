Singapur und Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Chazey Partners, eine weltweit tätige Unternehmensberatung, freut sich, eine neue Partnerschaft mit AntWorks anzukündigen, einem Anbieter von voll integrierten intelligenten Automatisierungslösungen, die auf fraktaler Wissenschaft basieren. Diese neue Partnerschaft steht stellvertretend für die gemeinsame Auffassung der beiden Unternehmen, das intelligente Automatisierungslösungen am besten dazu geeignet sind, vollständige durchgehende Prozesse umzuwandeln und den Kunden eine unternehmensweite Skalierbarkeit zu bieten, anstatt sich ausschließlich auf einzelne Aktivitäten zu konzentrieren.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766766/AntWorks_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/813554/Chazey_Partners_Logo.jpg )



Chazey Partners hat sich mit AntWorks, Anbieter von integrierten Lösungen für künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung zusammengetan, um das Versprechen einer unternehmensweiten, skalierbaren, intelligenten Automatisierung in Kombination mit einer höheren Datenaufnahmegenauigkeit und niedrigen/keinen Programmieranforderungen zu erfüllen.



Durch diese Partnerschaft werden Chazey Partners und AntWorks den Mehrwert für Kunden in Nordamerika und auf der ganzen Welt steigern. Dazu nutzen sie die integrierten intelligenten Automatisierungslösungen von AntWorks, die darauf ausgelegt sind, Ergebnisse über gesamte Unternehmen hinweg zu skalieren - und dass zu geringeren Kosten, mit höherer Geschwindigkeit und mit größerer Genauigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen RPA-Tools (die in der Branche zunehmend als Gen-1.0-Technologie bezeichnet werden) integrieren die Gen-2.0-Lösungen von AntWorks eine Reihe von KI-Technologien, darunter Machine Vision, Machine Learning und Deep Learning sowie Natural Language Modeling (NLM), Natural Language Processing (NLP) und Natural Language Generation (NLG).



Dieser integrierte Ansatz zur intelligenten Automatisierung nutzt außerdem Cognitive Machine Reading, um die Aufnahme von Daten in jeglicher Form (einschließlich strukturierter, halbstrukturierter, unstrukturierter und abgeleiteter Daten sowie Bilder) zu ermöglichen, was die Qualität und Genauigkeit der zu Beginn des Automatisierungsprozesses verwendeten Daten erheblich verbessert.



"Chazey Partners freut sich sehr über diese neue Partnerschaft. AntWorks ist ein führender Anbieter im Umfeld von Intelligent Automation, Artificial Intelligence und Machine Learning, das schnell wächst und Unternehmen überall erhebliche Vorteile bietet", sagte Phil Searle, Gründer und CEO von Chazey Partners. "Wir freuen uns, die Technologie von AntWorks als Teil unseres Lösungs-Toolkits zu nutzen, um die Automatisierung von durchgehenden Prozessen für unsere Kunden weiter zu verbessern und zu erweitern, was zu einer drastischen Amortisation führt und eine bessere, intuitivere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht."



Asheesh Mehra, CEO und Mitbegründer von AntWorks, kommentierte: "Unsere Philosophie bei AntWorks ist seit jeher, die Automatisierung aus der Sicht des Prozessverantwortlichen zu betrachten. Wir sind absolut überzeugt, dass unsere integrierte Plattform Unternehmen eine wirklich einzigartige Lösung zur Automatisierung von Geschäftsprozessen bietet. Wir freuen uns, dass Chazey Partners, bekannt für seine praxisorientierte Expertise in den Bereichen Business Service Delivery und kontinuierliche Prozessverbesserung, sich für eine Partnerschaft mit AntWorks entschieden hat. Dadurch können wir für unsere Kunden im Zuge ihrer digitalen Umstellung einen reibungslosen Übergang gewährleisten."



Informationen zu Chazey Partners



Chazey Partners ist eine von Fachexperten geführte globale Unternehmensberatung, die Shared Services, Business Transformation und Intelligent Automation unterstützt. Die Automatisierungsmethodik von Chazey Partners ist in der Lage, alle Phasen der Umstellung auf Automatisierung zu unterstützen, um eine angemessene Strategie und ein geeignetes Programm zur Erzielung konkreter, nachhaltiger Vorteile und eines Return on Investment zu gewährleisten.



Wir sind stolz darauf, Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors dabei zu helfen, optimierte Betriebsprozesse bei der Bereitstellung von geschäftskritischen Geschäftsdienstleistungen zu erreichen. Dazu zählen Finanzwesen, Personal, IT, Beschaffung, Gebäudemanagement, Kunden-Helpdesk und vielen andere Dienstleistungsbereiche. Seit über 14 Jahren unterstützt Chazey Partners seine Kunden bei der Implementierung erfolgreicher Service-Delivery-Lösungen in den USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Ozeanien und Asien. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihren Erfolg. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.chazeypartners.com.



Informationen zu AntWorks



AntWorks[TM] ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Automatisierung, das durch Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmensintelligenz neue Möglichkeiten mit Daten schafft. Als weltweit einzige Plattform, die jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein alle Informationen für die unterschiedlichsten Branchen. Durch die Erstellung menschenähnlicher Bots in einer Low-Code-/No-Code-Umgebung eröffnet ANTstein neue Wege zur Automatisierung komplexer Prozesse. Die Lösungen von AntWorks ermöglichen Unternehmen durch einen integrierten, intelligenten Technologie-Stack, der unabhängig voneinander automatisiert und lernt, exakte Einblicke. Einfach ausgedrückt: Das Unternehmen beschleunigt ständig das Neue. ANTstein ist auch die erste und einzigartige Enterprise Intelligent Automation Platform, die auf fraktalen wissenschaftlichen Prinzipien und Mustererkennung basiert.



OTS: AntWorks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132381 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132381.rss2



Pressekontakt: Emma Beaumont Chief Marketing Officer 78-80 Amoy Street #03-01 Singapore 069897 emma.beaumont@ant.works