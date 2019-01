Wer Märkte und Unternehmen richtig analysiert, geht bei afrikanischen Start-ups kein höheres Risiko ein als in Europa, sagt Thomas Festerling von GreenTec Capital. Dabei müsse es nicht immer Nigeria oder Kenia sein.

Herr Festerling, warum sollte man jetzt in afrikanische Start-ups investieren?Weil es sich lohnt. Aus europäischer Sicht gehen viele bei Afrika immer gleich von einem hohen Risiko aus. Dabei darf man nicht vergessen, dass es vor allem dort dynamische Länder gibt, deren wirtschaftliches Ökosystem besonders interessant ist und Wachstumsraten existieren, über die sich Europa freuen würde. Die Infrastruktur ist zwar dort längst noch nicht so entwickelt und ausgebaut. Aber gerade das macht es spannend. Es gibt viele Marktnischen, die noch unbesetzt sind.

Was heißt das konkret?Nehmen Sie zum Beispiel den Agrarsektor. Da gibt es so viel Potential für digitale Innovationen. Sie müssen nur die junge Bevölkerung motivieren, in der Landwirtschaft arbeiten zu wollen. Wenn man dann den Markt und das Unternehmen richtig analysiert, ist das Risiko nicht höher als bei europäischen oder amerikanischen Start-ups.

Welche Länder sind denn besonders spannend?Zuerst einmal ist es interessant, in Länder zu gehen, die sich in ihrer Regierungsführung und bei der Rechtssicherheit in eine Richtung entwickelt haben, wie wir das in Europa kennen. Ein solches Land ist zum Beispiel Ruanda, das sich stark geöffnet hat. Dort ist es mittlerweile ziemlich einfach, eine Firma zu gründen. Als kleines Land eignet sich Ruanda besonders gut für Start-ups, um ein Produkt zu testen und es anschließend in den größeren Märkten der Nachbarstaaten Kenia und Uganda einzuführen.

Ruanda zeichnet sich allerdings auch dadurch aus, dass Präsident Paul Kagame das Land immer autoritärer regiert. Meinungs- und Pressefreiheit existieren dort nicht. Als Investoren äußern wir uns nicht öffentlich zu politischen Diskussionen. Aber uns sind Menschenrechte sehr wichtig. Wir investieren nur in Firmen, die einen positiven Impact für die Menschen vor Ort produzieren. Wir wollen mit unseren ...

